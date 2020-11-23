Почти половина депутатов городской думы Хабаровска, включая спикера, вышли из партии ЛДПР

Причина – расхождение взглядов с политикой регионального отделения партии. Как сообщил Интерфаксу председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров, с властями всех уровней будут сохранены рабочие отношения.

По итогам последних выборов состав городской думы полностью поменялся. 34 из 35 мандатов достались кандидатам от ЛДПР и только один – представителю партии «Справедливая Россия».