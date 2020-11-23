The Sunday Times: Британские власти намерены ввести паспорта для тех, кто получил вакцину от коронавируса

Об этом, по сведениям издания, сегодня может объявить в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева считает бесполезным создание подобных паспортов.

Анастасия Васильева считает, что прежде всего нужно создать лекарство, которое позволит хорошо лечить новую инфекцию.