Хамовнический суд Москвы сегодня проведет предварительную беседу по иску потерпевших к актеру Михаилу Ефремову

После смертельного ДТП с участием артиста в центре столицы они требуют в общей сложности 3 млн рублей.

Вопрос о компенсации родственникам погибшего курьера Сергея Захарова обсуждается уже несколько месяцев. Адвокаты обеих сторон не раз заявляли о готовности провести переговоры, однако в результате они срывались. В середине октября защитник Ефремова Петр Хархорин сообщал о выплате по 1 млн рублей каждому из потерпевших. Однако сын Сергея Захарова Виталий не готов идти на примирение, сказал агентству ТАСС его адвокат Сергей Аверцев.

Другой представитель родственников погибшего курьера Александр Добровинский, впрочем, отмечал, что по все еще не рассмотренному иску более чем на 3 млн рублей стороне актера осталось оплатить 111 тысяч – это расходы на похороны, которые понесла вдова. В таком случае, по словам юриста, суд может закрыть производство или предложить подписать мировое соглашение.

В сентябре Пресненский суд приговорил Ефремова по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце к 8 годам колонии. Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет. Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области, где находились в заключении футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Авария с участием Ефремова произошла в начале июня, его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Он скончался в больнице на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов был нетрезв.