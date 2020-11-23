В Приморье по оценкам губернатора региона Олега Кожемяко без света остаются около ста тысяч человек

К масштабным перебоям с электричеством привел ледяной дождь, который прошел на Дальнем Востоке в четверг.

В домах жителей ряда районов Владивостока, а также города Артём электричества нет уже пятые сутки. Глава Приморского края Олег Кожемяко попросил направить в регион дизель-генераторы и оборудование для установки линий электропередачи. По его словам, часть больниц осталась без компьютерных томографов из-за нехватки электричества, об этом Кожемяко рассказал министру по развитию Дальнего Востока Алексею Чекункову.

Глава Приморья сообщил, что многодетные семьи, которые остались без света и тепла, временно заселят в гостиницы. По прогнозам властей энергоснабжение удастся восстановить не раньше среды. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что к ликвидации последствий стихии привлекли военных и МЧС этого недостаточно, признал губернатор.

Ледяной дождь и сильный ветер, которые обрушились на Приморье в четверг, привели к масштабным обрывам ЛЭП, теплоавариям, перебоям в движении транспорта. Вчера в самом пострадавшем районе Владивостока Первомайском установили полевые кухни. Они также развернуты и на острове Русский, который связан со столицей Приморья вантовым мостом. Движение по нему после ледяного дождя перекрыли, оно возобновится не раньше среды.

В Приморье возобновили работу почти 40 котельных, еще 5 нужно обеспечить временными источниками электроэнергии, сообщает агентство ТАСС.