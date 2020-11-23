Официальный штаб Дональда Трампа дистанцировался от юриста Сидни Пауэлл

Это произошло после того, как она выступила с обвинениями в фальсификации результатов президентских выборов. При этом юрист не представила никаких доказательств.

Адвокаты Трампа Рудольф Джулиани и Дженна Эллис подчеркнули, что Сидни Пауэлл занимается самостоятельной юридической практикой и не входит в число юристов действующего главы Белого дома. Она также не является адвокатом президента в его личном качестве, передает агентство Reuters.

Объявление было сделано на следующий день после того, как судья в Пенсильвании отклонил иск соратников Трампа, которые пытались оспорить результаты голосования.