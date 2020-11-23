РБК: Компания «Роснано» и фонд «Сколково» перейдут под управление госкорпорации ВЭБ.РФ

Соответствующую концепцию реорганизации структуры институтов развития, по его сведениям, уже утвердило правительство.

В рамках реорганизации главе «Роснано» Анатолию Чубайсу будет предложена другая должность, говорят источники, близкие к кабинету министров. Сам Чубайс ранее написал на своей странице в Facebook, что слухи о его увольнении никак не влияют на его работу.

Представитель «Роснано» отказался от комментариев. Представитель «Сколково» сказал РБК, что у них пока нет информации о планах по реорганизации.