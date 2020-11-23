Неизвестный устроил перестрелку с немецкой полицией в пригороде Бонна

В результате стрелявший был тяжело ранен и умер на месте. Один из полицейских получил ранение руки и был доставлен в больницу, передает немецкое агентство dpa.
Личность стрелявшего, а также его мотивы пока остаются неизвестными.
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В результате стрелявший был тяжело ранен и умер на месте. Один из полицейских получил ранение руки и был доставлен в больницу, передает немецкое агентство dpa.
Личность стрелявшего, а также его мотивы пока остаются неизвестными.