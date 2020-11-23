Симоновский суд Москвы должен рассмотреть вопрос об ужесточении административного надзора Сергею Удальцову

С таким иском ранее обратились представители полиции. Сам Удальцов сказал «Эху Москвы», что считает это давлением на оппозицию в преддверии выборов в Госдуму. Он добавил, что власть зачищает политическое пространство любыми путями.
2020-11-23T06:05:08+03:00
2020-11-23T06:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 06:05, 23 ноября 2020
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