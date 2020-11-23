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Эксклюзив Эха 06:05, 23 ноября 2020

Симоновский суд Москвы должен рассмотреть вопрос об ужесточении административного надзора Сергею Удальцову

С таким иском ранее обратились представители полиции. Сам Удальцов сказал «Эху Москвы», что считает это давлением на оппозицию в преддверии выборов в Госдуму. Он добавил, что власть зачищает политическое пространство любыми путями.



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