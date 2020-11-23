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05:05, 23 ноября 2020

Военный суд в Чите приступил к рассмотрению дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова

Больше года назад он застрелил в воинской части в Забайкальском крае восемь человек. Как рассказали агентству «Интерфакс» в суде, никто из основного состава коллегии присяжных на сегодняшнем заседании не выбыл. Его сформировали со второй попытки. Сам Шамсутдинов ранее объяснял свой поступок неуставными отношениями в подразделении. О рассмотрении дела присяжными просили его адвокаты.



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