Военный суд в Чите приступил к рассмотрению дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова

Больше года назад он застрелил в воинской части в Забайкальском крае восемь человек. Как рассказали агентству «Интерфакс» в суде, никто из основного состава коллегии присяжных на сегодняшнем заседании не выбыл. Его сформировали со второй попытки. Сам Шамсутдинов ранее объяснял свой поступок неуставными отношениями в подразделении. О рассмотрении дела присяжными просили его адвокаты.