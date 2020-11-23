Температура на азиатской территории России в течение недели будет выше нормы на 10-18 градусов

Всему виной задержка т.н. Монгольского антициклона, который обычно в это время года не пропускает в регион теплые воздушные массы, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. Ранее специалисты сказали, что и в центре, а также на северо-западе европейской части страны ожидается аномальное тепло на этой неделе.