Температура на азиатской территории России в течение недели будет выше нормы на 10-18 градусов

Всему виной задержка т.н. Монгольского антициклона, который обычно в это время года не пропускает в регион теплые воздушные массы, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. Ранее специалисты сказали, что и в центре, а также на северо-западе европейской части страны ожидается аномальное тепло на этой неделе.
2020-11-23T05:05:00+03:00
2020-11-23T05:03:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 23 ноября 2020
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