Полностью восстановить электроснабжение в Приморском крае рассчитывают не раньше середины недели, пишет «КоммерсантЪ»

Проблемы с электроснабжением и частично отоплением возникли после того, как в ночь со среды на четверг на регион обрушился снежный циклон и ледяной дождь. С пятницы в крае действует режим ЧС, в пострадавших районах развернуты пункты временного размещения жителей и полевые кухни. Глава правительства Михаил Мишустин направил в Приморье министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, который должен возглавить рабочую группу по ликвидации последствий ЧС.