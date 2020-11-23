До 35 российских банков могут лишиться лицензии в следующем году

Не все игроки переживут нынешний кризис, также будет реализован отложенный план ЦБ по чистке рынка, пишет газета «КоммерсантЪ». В зоне риска, по сведениям издания, оказались средние и малые московские банки, и игроки с узкой специализацией. В невыигрышном положении также оказались банки, которые не смогли вовремя предложить новые цифровые продукты, считают эксперты.
2020-11-23T05:05:00+03:00
2020-11-23T04:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 23 ноября 2020
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