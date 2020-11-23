Актер Павел Прилучный госпитализирован в одну из больниц Москвы с травмами головы

По данным телеканала РЕН ТВ, актер сказал медикам, что ударился при падении. В то же время источник телеканала «360» утверждает, что Прилучный был сильно избит и сейчас находится в платном отделении травматологии. По информации «Пятого Канала», алкоголь в анализах актера не обнаружен. Прилучный известен благодаря съемкам в российских сериалах.