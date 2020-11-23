Ограничения, которые вводили из-за коронавируса, с сегодняшнего дня ослабят в Чехии

Правительство приняло такое решение из-за снижения суточного прироста числа инфицированных. На два часа сокращается действие запрета на свободное передвижение граждан. Теперь оно будет действовать лишь с 23:00 до 05:00. В магазинах разрешено находиться большему числу покупателей. В ограниченном режиме начнут работать библиотеки, но читальные залы останутся закрытыми, передает агентство ТАСС. В Чехии закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям и в праздничные дни.