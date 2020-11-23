Избирательный штаб Дональда Трампа не менее 30 раз потерпел поражение пытаясь оспорить итоги выборов в ряде штатов

Как передает телеканал АВС, за это время юристы президента США подали два десятка исков, большинство из которых были отклонены, и только один удовлетворен. В субботу окружной суд Пенсильвании отклонил требования штаба Трампа, которые требовал признать недействительными почти 7 млн бюллетеней, поданных по почте. Теперь соратники главы Белого дома подали апелляцию на это решение. Трамп отказывается признать поражение на выборах.
2020-11-23T04:07:46+03:00
2020-11-23T04:07:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 23 ноября 2020
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