Полиция американского штата Висконсин задержала 15-летнего подростка в связи со стрельбой в торговом центре

Также было обнаружено огнестрельное оружие, которое, по некоторым данным, применил преступник, объявил шеф городской полиции Барри Уэбер. По данным следствия, стрельбе предшествовала стычка двух групп. Но часть пострадавших не имели отношения к этому конфликту. В результаты инцидента в торговом центре в минувшую пятницу пострадали семеро взрослых и один подросток, все они были госпитализированы.