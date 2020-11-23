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04:07, 23 ноября 2020

Полиция американского штата Висконсин задержала 15-летнего подростка в связи со стрельбой в торговом центре

Также было обнаружено огнестрельное оружие, которое, по некоторым данным, применил преступник, объявил шеф городской полиции Барри Уэбер. По данным следствия, стрельбе предшествовала стычка двух групп. Но часть пострадавших не имели отношения к этому конфликту. В результаты инцидента в торговом центре в минувшую пятницу пострадали семеро взрослых и один подросток, все они были госпитализированы.



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