В Госдуме после выборов может смениться лидер фракции «Единой России», пишет газета РБК

Нынешний глава фракции Сергей Неверов ориентируется прежде всего на спикера Госдумы Вячеслава Володина, а не на администрацию президента и руководство партии. Двух центров силы в управлении фракцией быть не должно, поясняют постановку вопроса о его смене два собеседника издания. Еще один источник в свою очередь говорит, что фракция партии власти в следующей Думе существенно обновится и смена ее лидера была бы логична в этом контексте. У Володина, как добавляли собеседники газеты, непростые отношения с некоторыми блоками администрации президента. При этом по состоянию на сегодняшний день нет оснований полагать, что Володин потеряет пост спикера в следующем созыве.