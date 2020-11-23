Без света в Приморье, по данным властей, остаются около 100 тыс. человек

Перебои с электроснабжением произошли еще в четверг, после того, как на регион обрушились снегопад, сильный ветер и ледяной дождь. Власти рассчитывают устранить последствия стихии не раньше среды. Часть лечебных учреждений в регионе из-за перебоев с электричеством остались без действующих компьютерных томографов. Кроме того, наблюдаются перебои с подачей воды и отоплением. В Приморском крае между тем стоит морозная погода.