Без света в Приморье, по данным властей, остаются около 100 тыс. человек

Перебои с электроснабжением произошли еще в четверг, после того, как на регион обрушились снегопад, сильный ветер и ледяной дождь. Власти рассчитывают устранить последствия стихии не раньше среды. Часть лечебных учреждений в регионе из-за перебоев с электричеством остались без действующих компьютерных томографов. Кроме того, наблюдаются перебои с подачей воды и отоплением. В Приморском крае между тем стоит морозная погода.
2020-11-23T04:05:57+03:00
2020-11-23T04:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 23 ноября 2020
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