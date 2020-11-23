Российский премьер Михаил Мишустин распорядился направить пострадавшему от непогоды Приморью максимальные ресурсы

Регион получит федеральные средства на восстановление инфраструктуры, заверил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Сейчас первоочередная задача – восстановление системы жизнеобеспечения края. По словам министра, проблемы с инфраструктурой копились десятилетиями. В Приморском крае из-за ледяного дождя и мокрого снега в минувший четверг почти двести тысяч человек остались без света или отопления. Энергетики, как пишет газета «КоммерсантЪ», рассчитывают восстановить электроснабжение некоторых городов и районов лишь к середине этой недели.
2020-11-23T03:08:16+03:00
2020-11-23T03:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 23 ноября 2020
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