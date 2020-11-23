Новые ограничения из-за коронавируса вводят сегодня в Санкт-Петербурге

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Вводятся ограничения на число посетителей катков. Те площадки, которые находятся в зданиях торговых центров, будут закрыты. В концертных залах, театрах и кинотеатрах города с декабря будут пускать не больше четверти от общего числа зрителей. Приостанавливается деятельность кафе и ресторанов, которые расположены в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров.
2020-11-23T03:07:01+03:00
2020-11-23T03:07:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 23 ноября 2020
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