Новые ограничения из-за коронавируса вводят сегодня в Санкт-Петербурге

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Вводятся ограничения на число посетителей катков. Те площадки, которые находятся в зданиях торговых центров, будут закрыты. В концертных залах, театрах и кинотеатрах города с декабря будут пускать не больше четверти от общего числа зрителей. Приостанавливается деятельность кафе и ресторанов, которые расположены в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров.