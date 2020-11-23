Люблинский суд Москвы должен приступить к иску бизнесмена Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному

Предприниматель, которого в прессе также называют «поваром Путина», требует удалить публикации, в которых один из главных критиков Кремля обвиняет Пригожина в причастности к поставкам некачественных продуктов питания в московские детские сады и школы, а также в воровстве и связях с организованной преступностью, передает агентство РИА Новости. Бизнесмен требует компенсацию в пять миллионов рублей. Ранее Пригожин подал к Навальному и его соратникам несколько исков.
2020-11-23T03:06:22+03:00
2020-11-23T03:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 23 ноября 2020
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