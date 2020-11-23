ЕБРР и Европейский инвестиционный банк приостанавливают сотрудничество с Белоруссией

В ответ Минск приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека, сказали министр иностранных дел республики Владимир Макей. По его словам, критика Запада по вопросам прав человека и демократии в отношении Белоруссии искусственно политизирована. ЕС ранее ввел санкции против белорусского руководства, в том числе президента Александра Лукашенко, которых в Брюсселе считают причастными к фальсификации президентских выборов и подавлению протестов.
2020-11-23T03:05:20+03:00
2020-11-23T03:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 23 ноября 2020
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