США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу

Он разрешает невооруженные наблюдательные полеты над странами-участниками для укрепления доверия и с ради предотвращения конфликта. В конце мая Вашингтон официально объявил о планах покинуть договор, который был заключен почти 30 лет назад и вступил в силу в начале нулевых. Американская сторона обвинила Россию в нарушениях. В частности, в отказе провести воздушное наблюдение в районе границы с Абхазией и Южной Осетией. МИД России осудил решение США. Такой шаг Вашингтона не поддержали и союзники Америки по НАТО.
2020-11-23T03:04:47+03:00
2020-11-23T03:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 23 ноября 2020
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