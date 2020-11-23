Запуск трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк перенесен

Это связано с тем, что возникли вопросы к ракете, рассказал агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Старт должен был состояться во вторник, теперь он может быть запланирован на начало декабря, добавил собеседник агентства. Ракету-носитель, пояснил он, планируют разобрать и поменять ряд деталей.