Запуск трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк перенесен

Это связано с тем, что возникли вопросы к ракете, рассказал агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Старт должен был состояться во вторник, теперь он может быть запланирован на начало декабря, добавил собеседник агентства. Ракету-носитель, пояснил он, планируют разобрать и поменять ряд деталей.
2020-11-23T02:08:57+03:00
2020-11-23T02:08:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 23 ноября 2020
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