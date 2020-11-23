Американская компания SpaceX планирует запустить сегодня ракету-носитель Falcon 9 с 60 мини-спутниками

Они должны будут пополнить орбитальную группировку сети интернет-покрытия Starlink. Пока, по словам представителей компании, складываются благоприятные погодные условия для старта. SpaceX планирует развернуть на орбите группировку из 12 тыс. космических аппаратов.
2020-11-23T02:08:27+03:00
2020-11-23T02:08:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 23 ноября 2020
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