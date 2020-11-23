Американский контр-адмирал Майкл Стьюдмэн, как передает агентство Reuters, прибыл с необъявленным визитом на Тайвань

В военном ведомстве он курирует вопросы разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Информацию о его поездке в министерстве обороны США не комментируют. Ранее китайский МИЛ пригрозил ответными мерами в случае визита на Тайвань главы Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилера. Эта поездка должна состояться в следующем месяце. Тайвань управляется собственной администрацией, Пекин в свою очередь считает остров своей территорией.
2020-11-23T02:07:40+03:00
2020-11-23T02:07:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 23 ноября 2020
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