Американский контр-адмирал Майкл Стьюдмэн, как передает агентство Reuters, прибыл с необъявленным визитом на Тайвань

В военном ведомстве он курирует вопросы разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Информацию о его поездке в министерстве обороны США не комментируют. Ранее китайский МИЛ пригрозил ответными мерами в случае визита на Тайвань главы Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилера. Эта поездка должна состояться в следующем месяце. Тайвань управляется собственной администрацией, Пекин в свою очередь считает остров своей территорией.