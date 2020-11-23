Нагорный Карабах и прилегающие территории по международному праву принадлежат Азербайджану, считают в Москве

Как сказал накануне российский президент Владимир Путин, Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Он также подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт. При этом, как заверил Путин, Москва полностью выполняла обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном. В начале этого месяца Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня, согласно которому большая часть территории непризнанный Нагорно-Карабахской республики переходит под контроль Азербайджана.