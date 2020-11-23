Хамовнический суд Москвы должен рассмотреть иски троих потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова

Они требуют компенсации морального вреда от ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Иски к артисту заявили вдова погибшего, его сын и брат. Ранее Ефремов выплатил им 3 млн рублей, но семья погибшего также добивается, чтобы он возместил расходы на похороны. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии.