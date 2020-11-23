Обвинения в убийстве и хищении оружия предъявлены солдату-срочнику Антону Макарову

Ранее он открыл огонь по сослуживцам на военном аэродроме в Воронеже. Убиты три человека. По словам адвоката Макарова, арестованный снова отказался давать показания, передает агентство ТАСС. Психиатрическая экспертиза ему пока не назначена. Макарову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
2020-11-23T02:04:08+03:00
2020-11-23T02:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 23 ноября 2020
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