Обвинения в убийстве и хищении оружия предъявлены солдату-срочнику Антону Макарову

Ранее он открыл огонь по сослуживцам на военном аэродроме в Воронеже. Убиты три человека. По словам адвоката Макарова, арестованный снова отказался давать показания, передает агентство ТАСС. Психиатрическая экспертиза ему пока не назначена. Макарову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.