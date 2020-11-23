Высокопоставленного полицейского задержали в Дагестане по подозрению в пособничестве терроризму

Как рассказал источник агентства «Интерфакс», начальника отдела МВД по Кизлярскому району Гази Исаева подозревают также в организации убийства. Само задержание проводили сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета. Собеседник агентства не исключил, что офицера полиции могут отправить в Москву. Официально в МВД информацию о задержании не комментировали.