Высокопоставленного полицейского задержали в Дагестане по подозрению в пособничестве терроризму

Как рассказал источник агентства «Интерфакс», начальника отдела МВД по Кизлярскому району Гази Исаева подозревают также в организации убийства. Само задержание проводили сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета. Собеседник агентства не исключил, что офицера полиции могут отправить в Москву. Официально в МВД информацию о задержании не комментировали.
2020-11-23T01:06:46+03:00
2020-11-23T01:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 23 ноября 2020
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