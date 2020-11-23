Власти Франции объявили о программе помощи армянам, которые пострадали от конфликта в Нагорном Карабахе

Как рассказали в МИДе республики, в Армению планируется отправить группу врачей и партию медицинского оборудования. Также Париж, как передает агентство ТАСС, собирается поддержать проекты, которые осуществляют в Армении гуманитарные организации. Власти Франции заверили, что будут добиваться долгосрочного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.