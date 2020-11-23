Власти Франции объявили о программе помощи армянам, которые пострадали от конфликта в Нагорном Карабахе

Как рассказали в МИДе республики, в Армению планируется отправить группу врачей и партию медицинского оборудования. Также Париж, как передает агентство ТАСС, собирается поддержать проекты, которые осуществляют в Армении гуманитарные организации. Власти Франции заверили, что будут добиваться долгосрочного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
2020-11-23T01:06:07+03:00
2020-11-23T01:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 23 ноября 2020
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