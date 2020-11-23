Более 370 человек, по данным правозащитников, задержаны на акциях протеста, которые прошли накануне в Белоруссии

Большинство – в Минске. В столице республики люди собирались в разных районах города и затем шли к центру. Местное интернет-издание Tut.by писало, что силовики применяли светошумовые гранаты. Некоторые очевидцы говорят о том, что был использован также слезоточивый газ. В МВД Белоруссии подтверждали применение спецсредств, но каких именно – не уточняли. Акции протеста в Белоруссии не стихают больше трех месяцев.
2020-11-23T01:05:09+03:00
2020-11-23T01:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 23 ноября 2020
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