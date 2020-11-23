Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов

В финале в Лондоне он победил третью ракетку мира, австрийца Доминика Тима. На этом же турнире россиянин ранее обыграл серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. 24-летний Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга. Ранее лучшим его результатом был выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.