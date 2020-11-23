Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов

В финале в Лондоне он победил третью ракетку мира, австрийца Доминика Тима. На этом же турнире россиянин ранее обыграл серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. 24-летний Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга. Ранее лучшим его результатом был выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.
2020-11-23T01:04:17+03:00
2020-11-23T01:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 23 ноября 2020
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