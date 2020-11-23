Россиянин Даниил Медведев победил австрийца Доминика Тима в финале итогового турнира ATP в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев победил австрийца Доминика Тима в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.



Медведев, посеянный под 4-м номером, обыграл Тима (3) со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Для Медведева это был первый в карьере финал на итоговом турнире. Россиянин завоевал свой 9-й титул на турнирах ATP, сообщает РИА «Новости».