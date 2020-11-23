В Чехии на фоне ужесточения карантинных мер по всей Европе, напротив, с сегодняшнего дня слегка ослабляют ограничения

Небольшое смягчение связано с понижением общего уровня эпидемиологического риска с пятого (самого высокого) до четвертого. По распоряжению властей, теперь жители Чехии смогут свободно передвигаться на два часа дольше. Комендантский час будет начинаться не с 21, а с 23 часов и длиться до 5:00 по местному времени. Встречаться и общаться смогут группы не из двух, а из 6 человек, без учета членов одной семьи. Ограничения по количеству посетителей розничных магазинов – это 1 человек на 15 кв.м. – сохраняются, но дети до 6 лет учитываться не будут. Останется, впрочем, запрет на розничную торговлю по воскресеньям и праздничным дням.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Чехии месяц назад нередко превышал 15 тысяч человек. Сейчас этот показатель упал в среднем до 4-5 тысяч новых случаев в день. Тем не менее, в стране введен всеобщий масочный режим, закрыты школы, рестораны и бары, а также учреждения культуры.

В других странах Европы вводят все новые ограничения. Так, в Испании начнут требовать отрицательные тесты на коронавирус от иностранцев из государств, входящих в категорию «высокого риска». Правила затронут почти все страны Европы, в том числе и Россию.