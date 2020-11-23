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00:04, 23 ноября 2020

Бесплатные лекарства от коронавируса начнут с сегодняшнего дня выдавать в Петербурге

Из получат те, у кого выявили симптомы заболевания.

Бесплатные лекарства выдадут тем, кто лечится от коронавируса дома. На это из федерального бюджета выделили 200 миллионов рублей. Этих денег должно хватить примерно на 26 тысяч больных. Сейчас в Петербурге только по официальной статистике болеют более 35 тысяч человек. Медработник станет выдавать лекарства при первом посещении больного с симптомами коронавируса. Дожидаться результата анализа, по словам властей, будет не надо. В список препаратов для выдачи входят жаропонижающие, антибактериальные препараты, противовирусные, антикоагулянты и гормоны.

За последние сутки в Петербурге выявили почти 3000 случаев заражения.



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