Люблинский суд Москвы сегодня проведет беседу по иску бизнесмена Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному

Бизнесмен требует от Алексея Навального пять миллионов рублей. Помимо выплаты компенсации Евгений Пригожин хочет, чтобы оппозиционный политик удалил нелицеприятное сообщение в твиттере и опубликовал опровержение. Поводом для иска стала фраза Навального о том, что Пригожин цитата «заработал деньги на поставках тухлятины в детские сады и школы». Фонд борьбы с коррупцией, основанный политиком в начале прошлого года выпустил расследование, в котором комбинат питания Московский школьник обвиняли во вспышке дизентерии в столичных детсадах и школах в декабре 18-го. Пригожин отрицал, что компания принадлежит ему. Комбинат потребовал компенсацию и в итоге прошлой осенью отсудил у ФБК, Навального и юриста фонда Любови Соболь почти 90 миллионов рублей. Пост в твиттере с критикой бизнесмена Навальный написал в июле этого года после того как Пригожин отправил ФБК один миллион рублей в качестве пожертвования. Деньги фонд не принял. Позже Пригожин выкупил у комбината долг ФБК, Навального и Соболь.

Бизнесмен подал уже целый ряд исков к Навальному и его сторонникам. Все претензии касаются высказываний оппозиционеров в соцсетях и на видеопортале YouTube. Общая сумма заявленных исковых требований уже превысила 50 миллионов рублей, отмечает «Интерфакс». Один из исков к оппозиционерам суд Пригожину вернул.