Столичный дептранс призывает пассажиров московского метро не трогать скульптуры на станции «Площадь революции». Считается, что при прикосновении к некоторым из них исполняются желания. В Telegram-канале ведомства говорится, что за многие годы статуи потеряли свой первоначальный облик. В департаменте попросили граждан загадывать желания, не прикасаясь к скульптурам. Статуи из бронзы были установлены на станции в 1938 году. Всего на «Площади революции» можно увидеть 76 скульптур.