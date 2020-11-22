Более 1 тыс. кубометров загрязненного грунта вывезено с места разлива мазута во Владимирской области. 16 ноября здесь с рельсов сошли грузовые вагоны товарного поезда, включая цистерны с мазутом. Как сообщается на сайте Горьковской железной дороги, с места аварии уже подняты и вывезены 10 цистерн. По данным МЧС, площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия превышает 12 тыс. кв. метров. В результате происшествия движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено.
2020-11-22T23:05:42+03:00
2020-11-22T23:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 22 ноября 2020
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