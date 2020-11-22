Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк заморозят сотрудничество с Белоруссией

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с Белоруссией. Об этом в эфире Телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. В этой связи, по его словам, белорусская сторона приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека, Минск включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в свои санкционные списки. По словам Макея, основным партнёром Белоруссии является Россия, но и от других направлений страна отказываться не будет.
2020-11-22T23:05:13+03:00
2020-11-22T23:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 22 ноября 2020
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