Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк заморозят сотрудничество с Белоруссией

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с Белоруссией. Об этом в эфире Телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. В этой связи, по его словам, белорусская сторона приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека, Минск включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в свои санкционные списки. По словам Макея, основным партнёром Белоруссии является Россия, но и от других направлений страна отказываться не будет.