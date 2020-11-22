В Дагестане задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району Гази Исаев. Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, его подозревают в пособничестве терроризму. По сведениям ТАСС, ему также инкриминируют организацию убийства. Официальных подтверждений этой информации пока не было. В ближайшее время задержанного могут доставить в Москву.