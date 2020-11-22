В Дагестане задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району Гази Исаев. Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, его подозревают в пособничестве терроризму. По сведениям ТАСС, ему также инкриминируют организацию убийства. Официальных подтверждений этой информации пока не было. В ближайшее время задержанного могут доставить в Москву.
2020-11-22T23:02:10+03:00
2020-11-22T23:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 22 ноября 2020
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