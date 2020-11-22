В Лондоне сегодня завершается итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов

В финальном матче россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Австрии Домеником Тимом.

Итоговый турнир в Лондоне второй год подряд преподносит сенсацию. До финала не смогли добраться два лучших теннисиста планеты – Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Так, к слову, было и годом ранее, когда ни серб, на Рафа, бывший на тот момент первой ракеткой мира, не сумели даже выйти из группы. Но нынешний турнир, как, собственно, и весь сезон, из-за коронавирусной пандемии стал особенным. И казалось, что фавориты в главном старте года должны не ударить в грязь лицом.

Однако Новака в полуфинале одолел Доменик Тим. А Надаля отправил на досрочный отдых наш Даниил Медведев. Причем обыграл он испанца впервые в своей карьере. Рафа уже отпустил комплимент в адрес россиянина, назвав того одним из сильнейших теннисистов на планете. Напомним, что Тим играл в прошлогоднем финале, где уступил греку Циципасу. Ну а Медведев в титульном матче в Лондоне играет впервые.

Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.