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22:02, 22 ноября 2020

Договор об открытом небе между США и Россией официально прекратил свое действие

Это подтвердил совет по нацбезопасности Белого дома.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что разумных объяснений выхода США из договора по открытому небу он не видит, поэтому это решение надо связывать с личностью американского президента Дональда Трампа.

Напомним, что договор об открытом небе от 1992 года позволял 34 странам-участницам совершать короткие невооруженные разведывательные полеты над другими странами для сбора данных об их вооруженных силах и действиях.

Демократ Джозеф Байден, одержавший, по прогнозам американских СМИ, победу на президентских выборах в США, ранее назвал решение Трампа близоруким, отметив, что это усилит напряженность между Западом и Россией.



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