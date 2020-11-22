В США первый комикс про Бэтмена 1939 года продали с аукциона за 1,5 миллиона долларов. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, теперь это самая дорогая копия комикса с участием человека-летучей мыши. В 2014 году первый выпуск комикса с Суперменом продали на eBay за 3,2 миллиона долларов.
2020-11-22T21:05:41+03:00
2020-11-22T21:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 22 ноября 2020
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