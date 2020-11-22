Первые кандидаты на ключевые посты в новой администрации США станут известны во вторник

Об этом заявил Рон Клайн — представитель команды демократа Джо Байдена, которого избранный (по данным ведущих американских СМИ) президент назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома. В эфире телекомпании ABC Клайн отметил, что во вторник Байден лично назовет будущих глав конкретных ведомств. При этом советник переходной команды Байдена — Джен Псаки — заявила, что назначения будут объявлены в течение будущей недели.