Первые кандидаты на ключевые посты в новой администрации США станут известны во вторник

Об этом заявил Рон Клайн — представитель команды демократа Джо Байдена, которого избранный (по данным ведущих американских СМИ) президент назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома. В эфире телекомпании ABC Клайн отметил, что во вторник Байден лично назовет будущих глав конкретных ведомств. При этом советник переходной команды Байдена — Джен Псаки — заявила, что назначения будут объявлены в течение будущей недели.
2020-11-22T21:04:56+03:00
2020-11-22T21:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 22 ноября 2020
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