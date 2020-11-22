Начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана задержан по подозрению в пособничестве терроризму

Следственные органы в Дагестане задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в воскресенье. «Задержан начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев. По предварительном данным, его подозревают в пособничестве терроризму», — сказал собеседник агентства. По его словам, задержанного могут доставить в Москву. «Задержание проводили прикомандированные следователи СК России», — добавил источник. «Интерфакс» не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.