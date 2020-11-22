Власти Ростовской области не принимали решение о введении карантина для всех въезжающих в регион. Об этом РБК рассказали в областном оперативном штабе. Там пояснили, что пока на заседаниях регионального штаба обсуждалась необходимость отслеживать состояние возвращающихся в область вахтовиков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что губернатор Василий Голубев пообещал отправлять на карантин всех, кто въезжает в область.
2020-11-22T20:34:29+03:00
2020-11-22T20:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 22 ноября 2020
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