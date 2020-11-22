Власти Ростовской области не принимали решение о введении карантина для всех въезжающих в регион. Об этом РБК рассказали в областном оперативном штабе. Там пояснили, что пока на заседаниях регионального штаба обсуждалась необходимость отслеживать состояние возвращающихся в область вахтовиков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что губернатор Василий Голубев пообещал отправлять на карантин всех, кто въезжает в область.