Власти Москвы намерены установить в центре города памятник Иосифу Кобзону. Первоначально об этом в Фейсбуке написала муниципальный депутат района Тверской Кетеван Хараидзе. Планы по установке памятника подтвердил «Эху Москвы» глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. По его словам, для установки памятника — в отличие от памятной таблички или переименования улицы — не нужно ждать 10 лет с момента смерти. Памятник планируется установить в Оружейном переулке. На установку памятника планируется потратить 52 миллиона рублей.
2020-11-22T20:02:51+03:00
2020-11-22T20:02:51+03:00
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Эксклюзив Эха 20:02, 22 ноября 2020
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