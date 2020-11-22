Власти Москвы намерены установить в центре города памятник Иосифу Кобзону. Первоначально об этом в Фейсбуке написала муниципальный депутат района Тверской Кетеван Хараидзе. Планы по установке памятника подтвердил «Эху Москвы» глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. По его словам, для установки памятника — в отличие от памятной таблички или переименования улицы — не нужно ждать 10 лет с момента смерти. Памятник планируется установить в Оружейном переулке. На установку памятника планируется потратить 52 миллиона рублей.