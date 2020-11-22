Билл Гейтс : В ближайшие годы человечество неизбежно накроет новая пандемия

С таким мрачным прогнозом выступил основатель Microsoft Билл Гейтс в совместном подкасте с главным инфекционистом США Энтони Фауччи. По его словам, в самом пессимистичном случае очередная буря разразится через три года, но мир будет более к ней подготовлен, чем сейчас. Гейтс указал на отработанные алгоритмы, которые появились благодаря борьбе с коронавирусом, в частности, на введение карантина и тестирование потенциальных носителей инфекции. При этом миллиардер не исключил и «позитивный сценарий», при котором до следующей пандемии человечество получит передышку примерно в двадцать лет.
2020-11-22T20:02:18+03:00
2020-11-22T20:02:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 22 ноября 2020
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