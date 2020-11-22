Власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать вакцинацию жителей страны от коронавируса. Об этом телекомпании CNN рассказал Монсеф Слауи, советник Трампа по вакцинации. По его словам, в случае одобрения препарата контрольными органами его распределение среди граждан страны может начаться уже на следующей день.